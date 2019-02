Leen van der Weele (89) uit Goes al maanden zonder rijbewijs door CBR-perikelen

Door een nieuw systeem en personeelstekorten bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, kortweg CBR, die over de rijbewijzen gaat, is de wachttijd opgelopen. Dat betekent dat bestuurders soms al lang weer zijn goedgekeurd, maar toch maanden zonder een geldig rijbewijs zitten.

Zes maanden of langer

Beroepschauffeurs, mensen met een medische aandoening en 75-plussers hebben de medische keuring nodig om hun rijbewijs te kunnen verlengen. In 2018 kreeg het CBR in Nederland 637.000 gezondheidsverklaringen binnen. Dit zijn er 6 procent meer dan in 2017. Normaal gesproken duurt de verlenging van een rijbewijs met keuring vier maanden, maar nu kan de wachttijd oplopen tot zes maanden of langer.

Al twee maanden zonder

Leen van der Weele uit Goes ondervindt de problemen aan de lijve. Zijn rijbewijs is op 2 januari verlopen. Hij zit nu bijna twee maanden zonder. Hij doet normaal gezien boodschappen met de auto en rijdt soms in het weekend naar Vlissingen. Nu mag hij dat niet.

Hij vindt het schandalig dat het zo lang duurt. "Dat heb ik nog nooit meegemaakt", aldus de 89-jarige. De medische keuringen is hij al goed doorgekomen. Hij moet morgen alleen nog een rijtest doen. Als dat goed gaat, krijgt hij zijn nieuwe rijbewijs.

Enveloppen kwijt Ook het echtpaar Slabbekoorn uit Kapelle heeft problemen met de verlening van het rijbewijs. Het rijbewijs van meneer Slabbekoorn loopt af op 29 april. Daarom hebben ze op 24 december de aanvraag voor de verlenging gestart door alle stukken op te sturen. Op 8 februari hebben ze gebeld met het CBR omdat ze nog steeds niets gehoord hadden. Toen bleek hun enveloppe kwijt te zijn bij het CBR en ze kregen te horen dat dat niet de enige was die zoek was geraakt. Het echtpaar verstuurde de stukken daarna opnieuw en deze keer aangetekend. Ook daar hebben ze nog niks van gehoord. Als verlenging niet lukt voor 29 april, kunnen ze hun auto niet meer gebruiken.

In het radioprogramma Zegt U Het Maar stromen de klachten de afgelopen weken binnen van mensen die problemen hebben met het verlengen van hun rijbewijs. Zo werden de problemen van mevrouw Mullie uit Vlissingen pas opgelost nadat ze via de gemeente om extra informatie heeft gevraagd. Ze heeft inmiddels weer een rijbewijs. Daarvoor had ze van haar verzekeraar de toezegging gekregen dat ze een maand zonder rijbewijs kon rijden, en dan toch verzekerd zou zijn als er wat zou gebeuren.

Wel dekking, geen rijbewijs?

Volgens Oscar Monshouwer van ZLM kan zo'n toezegging gedaan worden, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zo moet iemand door alle medische keuringen heen zijn gekomen en is het dus alleen nog de formaliteit dat het CBR de aanvraag nog moet verwerken. "Wel moeten mensen het van tevoren melden bij ons als ze tijdelijk zonder rijbewijs gaan rijden", legt Monshouwer uit. "We geven wel het advies aan mensen om dan niet te rijden, want het is niet verstandig en ook strafbaar."

In het onderstaande CBR-filmpje legt het bureau zelf uit waarom de wachttijden zijn opgelopen.