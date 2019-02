Lagere straffen voor inbrekersgroep

Vrouwe Justitia (foto: ANP)

De drie andere verdachten kregen straffen variërend van dertig dagen tot zeven maanden cel. De rechter motiveerde de lagere straffen door te zeggen dat hij rekening heeft gehouden met de jonge leeftijd van de verdachten. Het zou contraproductief werken om de verdachten weer de gevangenis in te sturen. De feiten zijn verouderd -de diefstallen zijn in de zomer van 2017 gepleegd- en de verdachten zouden positieve ontwikkelingen doormaken.

Hogere straffen geëist

Het OM eiste eerder celstraffen variërend van drie jaar tot zes maanden. De mannen worden verdacht van inbraak, diefstal, vernieling, heling en het in bezit hebben van een stroomstootwapen.

De golf van inbraken zorgde in de zomer van 2017 voor onrust in Zeeland. De inbraken werden onder meer in Domburg, Kamperland, Gapinge, Kruiningen en Nieuwdorp gepleegd. De mannen hadden het voornamelijk voorzien op de autosleutels en de daarbij behorende auto, telefoons, kentekenplaten en laptops. Vanwege het groot aantal aangiften werd er een rechercheteam op de zaak gezet.

Toeval

Vrijwel alle personenauto's werden later weer teruggevonden, maar van de daders ontbrak elk spoor. Totdat ze per toeval half september werden aangehouden in Bergen op Zoom omdat hun rijgedrag opviel bij surveillerende agenten. De verdachten zijn tussen de 19 en 23 jaar oud, en komen uit Oost-Souburg, Vlissingen, Colijnsplaat en Goes. Tijdens de zomer van 2017 was één van hen nog minderjarig. De hoofdverdachte van 21 jaar uit Colijnsplaat zou bij 25 strafbare feiten betrokken zijn en wordt gezien als leider van de groep.

