De boompjes zijn geplant: het eerste Tiny Forest van Zeeland is een feit

De plek waar het Tiny Forest in Kortgene komt (foto: Omroep Zeeland)

Een blouse en broek met schutkleur, een legergroene hoed en grote groene laarzen die in de met takjes bezaaide moddergrond een voetspoor achterlaten. Het typerende plaatje van een boswachter. Maar niets van dit alles is waar voor de boswachters of rangers in het nieuwe mini-bos in Kortgene. Daar voeren de basisschoolleerlingen van OBS de Zuidvliet namelijk de boswachterstaken uit.

Educatief en recreatief

Het Tiny Forest is ongeveer net zo groot als een tennisbaan. Buurtbewoners en de basisschoolkinderen mogen in de toekomst gebruikmaken van het bos. Voor de buurtbewoners moet het bos een ontspannen ontmoetingsplek worden. De basisschoolleerlingen krijgen les in het Tiny Forest en worden opgeleid tot 'Tiny Forest Rangers'; boswachters voor een klein bos.

Het eerste Tiny Forest van Europa werd in 2015 in Zaandam aangelegd. Het idee van de kleine bosjes komt oorspronkelijk van de Japanse onderzoeker Miyawaki. Miyawaki vond in de jaren zeventig de oplossing om gekapte bossen te herstellen. Hij plantte voor zijn onderzoek bijna tweeduizend kleine bosjes aan. Hier merkte hij dat de bosjes uitgroeiden tot een goede leefomgeving voor planten en dieren. Zo kon hij de leefomgeving die eerder gekapt was, weer herstellen. De Indiase onderzoeker Sharma vertaalde Miyawaki's bevinding naar de Tiny Forests: dezelfde soort bosjes, maar dan in een woonwijk of stad, waar normaal gesproken ook weinig groen te vinden is.

In de toekomst wil het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) nog vijf andere Tiny Forests planten in Goes (2), Borsele, Terneuzen en Middelburg. Volgens het IVN zorgen de bossen voor meer biodiversiteit in de wijk. Vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren zullen volgens het instituut naar de bossen trekken. Ook zorgt het Tiny Forest voor waterberging bij zware regenval.

Burgemeester Letty Demmers plant tijdens de eerste bomenplanting een 'toekomstboom' als start van de Toekomstvisie Noord-Beveland 2030. De bewoners van Kortgene gaan in gesprek met de gemeente Noord-Beveland over hun buurt waarin de bewoners hun toekomstvisie laten zien. De planting van de nieuwe bossen wordt bekostigd door een bijdrage van de Postcode Loterij.