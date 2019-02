Zeelucht maakt hebberig, blijkt uit auto-inbraken

Navigatiesystemen staan op 1, autoradio's op 2 (foto: Koen Suyk/ANP)

In totaal werd in Zeeland 439 keer ingebroken in auto's en dat is 22 inbraken minder dan het jaar daarvoor. Toen scoorde Schouwen-Duiveland ook als hoogste, maar kwam Vlissingen op de tweede plaats.

Een auto-inbraak is nog geen autodiefstal. Er werden in Zeeland in 2018 in totaal 67 auto's gestolen, het geringste aantal van alle Nederlandse provincies. Bij de buren hebben ze geheel andere cijfers. Namelijk Zuid-Holland 2.576 auto's gestolen en in Noord-Brabant 1.648.

Kaart

Klik op onderstaande kaart van Zeeland voor de inbraak-cijfers per gemeente. Ook het aantal auto-inbraken in 2017 is vermeld.

In vergelijking met de rest van Nederland valt het in Zeeland mee. Er wordt bij ons gemiddeld 1,2 keer per dag in een auto ingebroken, net zoveel als in Friesland en zelfs nog iets vaker dan in Drenthe. De andere provincies scoren slechter dan Zeeland. Qua buit staat de navigatieapparatuur op de eerste plaats en komt de autoradio op twee. De eventuele waardevolle spullen in het dashboardkastje komen op de derde plaats en zaken als dure velgen en spoilers sluiten de ranglijst af.

Geen dekking

"Uit de contacten die wij met klanten hebben, blijkt dat weinig mensen zich realiseren dat bij diefstal van losse spullen uit de auto, de autoverzekering hiervoor geen dekking biedt", aldus Guido Rodenburg, manager bij Independer. "Als een dure zonnebril of een smartphone uit de auto wordt gestolen, kun je deze mogelijk claimen via de inboedelverzekering. Maar ook niet altijd volledig. Heb je alleen een WA-verzekering, dan krijg je geen vergoeding voor braakschade of diefstal van vaste accessoires. Zelfs een ingetikt ruitje moet je dan uit eigen zak betalen."