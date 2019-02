Pannenkoekenhuis Renesse wordt leerbedrijf

Voormalig pannenkoekenhuis in Renesse wordt Ambachtshuis (foto: Omroep Zeeland)

Het gebouw staat al jaren leeg. De gemeente is dan ook blij met het initiatief. Zeker omdat het gebouw ligt bij het project de 'Tuin van Renesse', waar de gemeente pas geld heeft gestopt in nieuwe toegangspaden naar het centrum toe.

Gastheer

Zorgbureau Aandacht Werkt uit Zierikzee gaat samen met de stichting Ambachtshuis Renesse het plan verder uitwerken. Karin Roelofs van het zorgbureau: "We gaan ook samen werken met de ondernemers uit Renesse. Waar hebben zij behoefte aan? We gaan de cliënten begeleiden, bijvoorbeeld in het opdoen van horeca ervaring. En dan kunnen ze bijvoorbeeld in een keuken van een restaurant in het dorp gaan werken." Verder is het de bedoeling dat het pand ook een plek wordt waar toeristen informatie kunnen vinden over Renesse. Roelofs: "Sommige cliënten kunnen bijvoorbeeld gastheer of vrouw worden en de toeristen op weg helpen."

Volgens plan kunnen de initiatiefnemers in juli in het gebouw. En kan na de zomer her leer-werkbedrijf van start.