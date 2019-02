Oproep aan verkeersministers: verbreed de Tractaatweg bij Zelzate

De flessenhals in de Tractaatweg bij Zelzate (foto: Google)

Het bedrijfsleven vindt dat de weg daar ook verbreed moet worden naar een twee keer tweebaansweg. Het zou volgens hen de bereikbaarheid van de Gentse en Zeeuwse havens bevorderen.

Ze pleiten voor een goede verbinding tussen Goes en Gent. Zeker nu de Zeeuwse havens zijn gefuseerd met die van Gent zijn de Sloeweg en Tractaatweg 'uitermate belangrijke transportverbinding'. De verbinding is aan de Nederlandse kant de laatste jaren al sterk verbeterd, schrijven de bedrijven in een persbericht. "Dat vinden we uiteraard positief, maar we maken ons zorgen over een stukje weg."

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Vlaamse overheid onderhandelen over een mogelijke Nederlandse financiële bijdrage aan de verbreding van de weg bij Zelzate. De partijen dringen er bij de ministers op aan om snel met een oplossing te komen en vragen om een pragmatische aanpak.