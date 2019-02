Inbrekersfamilie blijft in de gevangenis

Aanhoudingen voor autoinbraken langs kust (foto: HV Zeeland)

Het Openbaar Ministerie ziet de man en vrouw van het gezin als leiding van een criminele organisatie, met als doel diefstallen en inbraken te plegen om zo te voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Discriminatie

De vader van de familie riep de rechtbank op om zijn familieleden vrij te laten. "Ik ben verantwoordelijk voor enkele diefstallen en inbraken. Mijn familie wist daar niets van." Ook de advocaat van de vader deed die oproep en nam het woord discriminatie in de mond. "Er is geen enkele Nederlandse moeder die haar kinderen zeven maanden niet ziet na een uithuisplaatsing."

Toch bleef de rechtbank er bij dat dat de familie op de vlucht kan slaan. Bovendien zou de kans groot zijn dat de familie weer gaat stelen. De moeder vertelde snikkend dat het leven een hel is zonder haar kinderen. Maar de rechtbank was niet te overtuigen, zeker niet nu de inhoudelijke behandeling op korte termijn plaatsvindt: op 5 april.

Ook kinderen verdacht in zaak

De vader (43), moeder (41) en de oudste zoon (19) van de inbrekersfamilie zitten sinds augustus 2018 vast. Ze stonden op het punt om een Walcherse camping op te rijden met hun camper toen de politie arriveerde. De schoondochter (20) van het gezin is in afwachting van de rechtszaak in december vrijgelaten, omdat er minder bewijs is voor haar betrokkenheid bij de diefstallen.

Naast de volwassenen worden ook twee andere kinderen (17, 16) verdacht in de zaak. Zij zitten niet vast, maar verblijven in een jeugdinrichting. Twee overige gezinsleden van 11 en 1 jaar zijn geen verdachte in de zaak. De baby is het kind van de oudste zoon en de schoondochter. De ouders van het gezin vinden de ten laste legging bovendien beledigend. "Wij sturen onze kinderen niet uit stelen. We hadden afgelopen zomer een camper van familie geleend om hier vakantie te vieren. We wilden alleen maar plezier hebben met elkaar."