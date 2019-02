Stamceldonatie? Zeeland komt achteraan

Verpleegster naar ziekenhuisbed - archieffoto (foto: OZ)

In Utrecht maar helemaal in Overijssel is het percentage veel hoger, bijna het dubbele van Zeeland. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de stichting Matchis. Als je eenmaal donor bent, is de kans klein dat je daadwerkelijk wordt opgeroepen om te doneren. Dat doneren gebeurt door middel van bloed, maar het kan ook door het wegnemen van het een stukje beenmerg. Je wordt er niet voor betaald.

Jaarlijks krijgen 9000 Nederlanders een vorm van bloedkanker. Maar het is erg moeilijk om voor iedere patiënt een passende donor te vinden. Het is maar beperkt mogelijk om de stamcellen te gebruiken van familieleden van een patiënt. Daarom heeft Matchis behoefte aan zoveel mogelijk mensen die donor willen zijn, zodat de database waarin gezocht wordt groot genoeg is.