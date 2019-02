Albanees die landgenoten naar Groot-Brittannië wilde smokkelen blijft vastzitten

De haven van Colijnsplaat (foto: Ronnie Verrijzer)

De Koninklijke Marechaussee hield de man afgelopen zomer aan in de haven van Colijnsplaat. In een zeilboot trof de Marechaussee acht vreemdelingen aan met vermoedelijk de Albanese nationaliteit. De Albanees wordt verdacht van mensensmokkel of een poging daartoe. Hij ontkent dat. Voor mensensmokkel staat drie maanden per persoon, in dit geval gaat het om acht personen, dat zou 24 maanden cel betekenen.

Donderdag 21 maart vindt de inhoudelijke behandeling van zijn zaak plaats, zo maakte de rechtbank vandaag bekend.