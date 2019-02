Zeeuwse commissaris van de Koning: 'Er gaat niets boven Bergen'

Han Polman was tussen 2005 en 2013 burgemeester van Bergen op Zoom en was zaterdag even terug in die stad. Samen met andere voormalige burgemeesters van de gemeente voerde hij het lied op. Dat deed hij tijdens Tusse de Schuifdeure, een evenement dat een week voor carnaval wordt gehouden in een evenementenhal in de stad. Het evenement is in eerste instantie opgezet voor bejaarden die geen carnaval meer kunnen vieren.