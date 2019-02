In Delft zijn ze blij met dit mini bosje

"Het is een leuke manier om in een korte periode midden in een wijk de natuur te versterken. In Delft is namelijk weinig ruimte voor groen.", zegt Cindy Raaphorst van de gemeente Delft. Delft heeft nu drie van deze mini-bosjes in woonwijken. In een ervan, het Kristalbos, is duidelijk te zien hoe snel zo'n bosje groeit. Het staat vol met inheemse bomen als wilg, els en hazelaar.

Burendag in het bos

Het bosje wordt onderhouden door kinderen van een basisschool, die er ook lessen over de natuur krijgen. Verder heeft het een sociale functie; vorig jaar werd hier nog Burendag gevierd. De aanleg van zo'n bos kost ongeveer 10.000 euro. "Onderhoud heb je nauwelijks aan", zegt Raaphorst. En ze hoopt dat het niet bij deze drie blijft.

Minibossen worden ook gebruikt voor lessen over de natuur (foto: Omroep Zeeland )

'Groot effect op het stedelijk milieu'

IVN Natuureducatie is de grote animator achter de aanleg van de forests en enthousiast over de aanvragen die vanuit vijf Zeeuwse gemeenten kwamen. Het is de bedoeling dat er nog zeker vijf worden aangelegd. "Je brengt op een eenvoudige manier de natuur dicht bij de woonwijken. Maar de bomen zorgen ook voor CO2 opname, en als het veel regent zijn ze goed voor waterberging. En als het heel heet is, zorgen ze voor verkoeling. In stedelijk gebied hebben ze dus een groot effect op het milieu", zegt woordvoerder Daniel van Veen. IVN wil de komende jaren nog minstens 100 min-bosjes aanleggen in Nederland.