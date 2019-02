La Salette vangt mensen op met 'een kluwen aan problemen'

De grote loods naast het woongebouw biedt plaats aan onder meer een meubelmakerij, een fietsrepareerplaats en een kringloopwinkel. Maar op het terrein wordt ook gesport, mensen leggen er een terras aan en iemand zorgt voor de pony's in de wei. Verderop werken bewoners in de tuin. De een scheidt afval, een ander maakt schoon.

'Sommigen hebben amper opvoeding gehad'

Allen op hun eigen niveau zijn bewoners bezig met een vorm van dagbesteding. Bedoeld om structuur te krijgen, een vak te leren, te resocialiseren of eigenwaarde te krijgen. "Hier komen mensen met een kluwen aan problemen. Niet alleen omdat ze psychiatrische klachten hebben of een justitieel verleden hebben. Vaak gaat dat samen met drugsverslaving, financiële problemen, sommigen hebben amper opvoeding gehad. Hier proberen we hun rugzak te vullen, zodat ze weer onderdeel kunnen zijn van de maatschappij", zegt clustermanager Angelo de Bruijn.

De Kringloopwinkel van La Salette (foto: Omroep Zeeland)

"Hier is rust, hier is ruimte, veel sociale controle, veel ruimte, ook om te sporten. Het is een goeie stek, mensen kunnen hier landen", zegt De Bruijn. Toch vragen de inwoners van het dorp zich de laatste tijd regelmatig af of La Salette wel een plek is om ex-gedetineerden op te vangen.

Waarom is de instelling daar toch mee begonnen ?

"Die hebben we altijd al gehad, het was William Booth - oprichter Leger des Heils - die zich ook bekommerde om de ex-gedetineerden. Maar vroeger zaten die mensen hier onder de noemer van dak- en thuislozen, terwijl ze nog een hele andere problematiek met zich meedroegen. Wat wel is veranderd is dat we nu ook onder justitiële financiering vallen."

Voordat ik met justitie in aanraking kwam had ik een huisje-boompje-beestje-leven" Kevin, ex-gedetineerde

De 34-jarige Kevin kwam in aanraking met justitie en was zwaar verslaafd. Ruim een jaar is hij nu 'clean'. Bij La Salette doorloopt hij het laatste deel van zijn resocialisatie programma, waarmee hij zijn leven weer op de rit kan krijgen. Voordat hij het verkeerde pad opging had hij zoals hij zelf zegt 'een huisje-boompje-beestje-leven'.

Kevin werkt dagelijks in de houtbewerkingsplaats, waar hij meubels maakt, die worden verkocht in het winkeltje. Verder sport hij veel, om rust in zijn hoofd te krijgen. En die rust ervaart hij ook op het terrein van La Salette. "Ver weg van verlokkingen, en niet afgeleid worden door allerlei triggers die kunnen leiden tot foute dingen." Binnenkort hoopt hij een woning toegewezen te krijgen. "Wonen, werken, gelukkig zijn, blij zijn met je zelf, dat is wat ik graag wil."

Verwaarloosbaar

In november vorig jaar uitte de dorpsraad openlijk klachten over bewoners van de instelling. Bewoners van de instelling zouden in het openbaar bier drinken en voor rommel zorgen. In korte tijd werd ergens ingebroken en huisvredebreuk gepleegd. De Bruijn : "We begrijpen de klachten en betreuren die zeer. Aan de andere kant, dit zijn de eerste voorvallen in de tien jaar dat ik hier ben. Gezien de grote aantallen mensen die hier langskomen, vind ik het verhoudingsgewijs verwaarloosbaar. Hoe vervelend het ook is."

Het wooncomplex van La Salette met 42 bedden (foto: Omroep Zeeland)

De instelling zegt korte lijntjes te hebben met de dorpsraad en de lokale supermarkt. Dat wordt bevestigd door dorpsraadvoorzitter Edger Erkel en Rogert Blommaert van de lokale supermarkt. Als er iets gebeurt, kan er gewaarschuwd worden via een groepsapp. En bij La Salette krijgt wie buiten zijn boekje gaat, geheid op zijn kop. De Bruijn: "Want het moet ook duidelijk zijn wat ze de andere bewoners van onze instelling aandoen door dit soort acties."