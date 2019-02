Kloetinge verslaat Halsteren en bereikt kwartfinale districtsbeker

Ramon Janson (foto: Ron Quinten)

Vanavond stond de vijfde speelronde in de districtsbeker op het programma en voor Kloetinge betekende dat een thuiswedstrijd tegen het zaterdagelftal van Halsteren. Kloetinge bereikte de vijfde ronde door achtereenvolgens in de knock-out fase te winnen van 's Heer Arendskerke (na strafschoppen), Kruiningen en Victoria'03, het zaterdagteam van Halsteren versloeg respectievelijk SPS, Rijsoord en JEKA.



Al vroeg in de wedstrijd kreeg Halsteren de eerste kans. Door miscommunicatie in de Kloetingse defensie kon Thom Luyks profiteren maar zijn schot ging naast het doel van Nando Pijnenburg. Een kleine tien minuten later kreeg Can Özgan een goede kans, maar de keeper van Halsteren redde. Halverwege de eerste helft kreeg Daan Esser een schietkans na een goede actie van Xander van der Poel, maar Esser schoot over. Na een half uur spelen was het dan raak voor Kloetinge. Jaap Esser gaf een dieptepass op Xander van der Poel die de assist gaf op Can Özgan, die daarmee Kloetinge aan de leiding bracht. Kloetinge had een veldoverwicht, maar wist dat niet verder in de score uit te drukken. Omdat er niet meer werd gescoord in de eerste helft betekende de 1-0 stand ook de ruststand.



Tweede helft

Na rust was het Halsteren dat als eerste een grote kans kreeg, maar doelman Nando Pijnenburg redde voor Kloetinge. Het lukte Kloetinge maar niet om de wedstrijd te beslissen. De eerste-klasser kreeg wel kansen, maar het duurde tot de zevende minuut van de extra tijd voordat de definitieve beslissing viel. Ramon Janson scoorde uit een vrije trap van ongeveer 25 meter en tekende daarmee de 2-0 eindstand aan.



Kwartfinale

In de kwartfinale speelt Kloetinge een uitwedstrijd tegen SSV'65. Saillant details is dat beide clubs in de groepsfase van de beker al tegen elkaar speelden. Toen eindigde de wedstrijd in Goes in 0-0. Deze wedstrijd staat op het programma voor dinsdag 2 april. De winnaar van dat duel bereikt niet alleen de halve finale, maar is ook zeker van deelname aan het toernooi om de landelijke KNVB-beker van volgend seizoen.

Scoreverloop

1-0 Özgan, (30)

2-0 Janson (90+7)

Opstelling Kloetinge

Pijnenburg, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Van Tiggele (Van den Dries/75), Mulder, Daan Esser (Van Vossen/77), Van der Poel, Özgan, Janson