Uitslagen districtsbeker dinsdag 26 februari

Uitslagen districtsbeker (foto: Omroep Zeeland)

Kloetinge-Halsteren (zat)

Kloetinge heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de districtsbeker. De ploeg van trainer Marcel Lourens kwam na een half uur op voorsprong door Can Özgan. In de allerlaatste seconde scoorde Ramon Janson uit een vrije trap de 2-0.



In de kwartfinale neemt Kloetinge het op tegen SSV'65 dat na strafschoppen zegevierde over RBC. Dit betekent dat de winnaar van dit duel mee mag doen aan de KNVB-beker volgend seizoen.

Serooskerke - Philippine

Voor de derde keer op rij wint Serooskerke dit seizoen een bekerwedstrijd na strafschoppen. In de reguliere 90 minuten werd er niet gescoord waardoor vanaf elf meter de beslissing moest vallen. Jordi Suurmond was de grote man door de beslissende penalty binnen te schieten.



Serooskerke speelt in de kwartfinale een uitwedstrijd tegen Sliedrecht. De winnaar van dat duel plaatst zich voor deelname aan de landelijke KNVB-beker van komend seizoen.

SSV'65 - RBC

Het duel tussen SSV'65 en RBC begon 20 minuten later omdat de scheidsrechter het veld afkeurde wegens een losliggende penaltystip. Uiteindelijk weken beide ploegen uit naar een naastgelegen veld en was het RBC dat in de 65e minuut uit een penalty op voorsprong kwam door Anwar Tarfit. Bas Biesterbosch scoorde een kwartier voor tijd de gelijkmaker. En dus moesten penalty's de beslissing brengen. Het werd een thriller die eindigde in een 14-13 overwinning voor SSV'65.



De Goesenaren spelen in de kwartfinale een thuiswedstrijd tegen buurman Kloetinge,

