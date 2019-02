Zeeland Wordt Wakker: erehaag, zoekactie en geen treinen

120 brandweermannen vormen een erehaag voor zieke Dennis (foto: Omroep Zeeland)

Erehaag

Honderdwintig brandweermannen en hulpverleners hebben gisteravond in Oost-Souburg een erehaag gevormd voor ongeneeslijk zieke collega.

Zoekactie naar drenkeling bij Sas van Gent (foto: HV Zeeland)

Zoektocht

Het scheepvaartverkeer op het Kanaal Gent-Terneuzen is gisteravond enige tijd stilgelegd in verband met een zoektocht naar een drenkeling. Na uren zoeken werd niemand aangetroffen.

De spooronderdoorgang in Goes is na verwachting volgende zomer klaar (foto: Omroep Zeeland)

Geen treinen

Volgende week rijden er een weekend lang geen treinen vanwege grote werkzaamheden in de nieuwe spoortunnel in Goes. De werkzaamheden gaan die nieuwe tunnel gaan 24 uur per dag door en zullen voor veel overlast zorgen.

Op de Goudplaat een mooie combinatie van riet en bomen. (foto: Henk Zwemer, Kamperland)

Het wordt wederom een zonnige voorjaarsdag. Aan zee stijgt het kwik tot 12 of 13 graden en verder landinwaarts kan het 17 of 18 graden worden.