25 verwaarloosde honden in beslag genomen

De hokken van de honden waren zwaar vervuild (foto: Dierenbescherming)

De eigenaar fokte de dieren voor de verkoop, maar hield de honden die hij niet kon verkopen. In de loop van tijd hield hij steeds meer honden over. De dieren verbleven in provisorisch in elkaar getimmerde houten hokken. De dierenbescherming schrijft dat de hokken door het hout slecht zijn schoon te houden, waardoor ze vervuilden. Daarnaast ontbrak het in het hondenverblijf ook aan goede ventilatie en frisse lucht.

25 honden in beslag genomen in IJzendijke (foto: Dierenbescherming)

Een deel van de honden is volgens de dierenbescherming 'min of meer gezond'. Behalve gezondheidsproblemen hebben enkele honden ook last van het zogenoemde kennelsyndroom. Dat betekent dat de dieren slecht gesocialiseerd zijn en overal bang op reageren. Het syndroom wordt veroorzaakt doordat de honden als pup te weinig prikkels hebben gehad en daarom slecht om kunnen gaan met de buitenwereld.

De eigenaar was al eens gewaarschuwd dat hij beter voor zijn honden moest zorgen. De honden zijn opgevangen en worden goed verzorgd, schrijft de Dierenbescherming. Tegen de eigenaar is een proces-verbaal opgemaakt. Een rechter besluit wat er met de eigenaar en de honden gaat gebeuren.