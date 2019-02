Voortvluchtige man zonder rijbewijs rijdt onder invloed op snorfiets in op agenten

In Goes is gistermiddag een 32-jarige man aangehouden, omdat hij onder andere met een snorfiets op agenten was ingereden. Surveillerende agenten wilden de man staande houden, omdat ze wisten dat hij nog een gevangenisstraf open had staan en geen geldig rijbewijs had. Maar de 32-jarige Goesenaar negeerde het stopteken en ging er vandoor.