Bekerzege SSV'65 op RBC krijgt wellicht nog een staartje

Carlos de Jonge is de trainer van SSV'65 (foto: Jos Ventevogel)

ABBA

Sinds dit seizoen moet de strafschoppenserie na een bekerduel in de volgorde ABBA afgewerkt worden. Dat betekent dat één team begint, vervolgens het andere team twee penalty's neemt en dan het eerste team weer twee keer aan de beurt is. Toen de wedstrijd SSV'65-RBC in 1-1 was geëindigd hield scheidsrechter Mol uit Breda in eerste instantie de juiste volgorde aan bij de strafschoppen. Na veertien strafschoppen dacht aanvoerder Thomas Mattheijer van SSV'65 aan de beurt te zijn, maar de arbiter dacht daar anders over. Vanaf dat moment werden de penalty's om en om genomen.

SSV'65 wist na een lange serie uiteindelijk met 14-13 te winnen en lijkt dus door te gaan naar de kwartfinale. Maar RBC is het daar niet mee eens. De club gaf vrij snel na de wedstrijd via twitter aan in protest te gaan tegen de uitslag. Tijdens de penaltyserie waren er geen protesten van de Brabanders. Of het protest van RBC gehoor vindt bij de voetbalbond KNVB is nog niet bekend.

Als SSV'65 inderdaad door gaat naar de kwartfinale van de districtsbeker, dan voegt het zich bij twee andere Zeeuwse ploegen. Kloetinge en Serooskerke plaatsen zich dinsdag voor de kwartfinale. Daarin speelt SSV'65 thuis tegen Kloetinge. Serooskerke gaat op bezoek bij Sliedrecht. De winnaars van die wedstrijden plaatsen zich niet alleen voor de halve finale, maar ook voor het landelijke KNVB-bekertoernooi.

