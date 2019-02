Sluiskiltunnel deels dicht; verkeer moet 'ouderwets' over brug

De Sluiskiltunnel is korte tijd in beide richtingen afgesloten geweest vanwege een ongeval. Vanmorgen vond er een eenzijdig ongeval plaats in de richting van de Westerscheldetunnel. Doordat er vloeistof lekte uit het voertuig, werden automobilisten geëvacueerd naar de andere tunnelbuis, waardoor ook die werd afgesloten voor al het verkeer.