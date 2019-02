Strandbeheer Vlissingen naar Stichting strandexploitatie Veere; Strandwacht Dijkstra mag blijven

Drukte op strand in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Uitgangspunt bij de samenwerking is dat het betaalde werk overgaat naar de SSV. "Daarover zijn we in gesprek met Albert Dijkstra, de huidige strandwacht", zegt Van den Tillaar. Dijkstra liet vorige week doorschemeren aan de kant te zijn gezet door de gemeente. "Dat gevoel begrijp ik. Maar dat gesprek gaan we nog samen voeren", aldus de burgemeester. "Inzet is in ieder geval dat Dijkstra overgaat naar de SSV."

Kleine kans

"De kans dat ik komend jaar op het Vlissingse strand als strandwacht te vinden ben, acht ik ik zeer klein", laat een teleurgestelde Dijkstra in een telefonische reactie weten. Verder wil hij nog kwijt dat hij een jurist in de arm heeft genomen. "Mij is twee weken geleden gevraagd of ik komend jaar voor de gemeente Vlissingen strandwacht wilde zijn. Dit komt me nu rauw op mijn dak vallen."

Bezuiniging niet gehaald

Door de samenwerking met de SSV lukt het de gemeente Vlissingen om jaarlijks 88.000 euro te bezuinigen. "Dat zit hem vooral in de afspraken die we als gemeente met het Waterschap Scheldestromen hebben gemaakt", zegt burgemeester Bas van den Tillaar. "We hebben een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden gemaakt, waardoor we extra verantwoordelijkheden krijgen, maar lagere kosten."

De totale bezuiniging van 97.000 euro waar de gemeenteraad om had gevraagd wordt niet gehaald. Voor de resterende 9.000 euro blijft het college zich inspannen om dat te halen.

Bezoekers van de Vlissingse stranden zullen van de nieuwe aanpak niets merken, zegt Van den Tillaar. "Het niveau van onderhoud zal plaats vinden basis van het niveau van de Blauwe Vlag."

Het seizoen op alle stranden van de gemeente Veere start op 1 april. "De Vlissingse stranden starten het seizoen op 15 april. Dat gaan we proberen samen te voegen tot 1 april. Maar dat voorstel moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd", aldus Van den Tillaar.