Westerschelde is schatkamer: walvisbotten van 8 miljoen jaar oud gevonden

Schedel van nieuwe, uitgestorven walvissoort uit de Westerschelde (foto: Natuurhistorisch Museum)

De botten zijn al in 2014 en 2015 opgevist, maar nu pas zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Het duurde drie jaar, omdat het zandsteen waarin de schedels en botten zaten met een tandartsboortje eraf gebikt moest worden.

Westerschelde hotspot botten

De Westerschelde staat bij deskundigen bekend om de botten die er opgevist kunnen worden. "We weten dat de Westerschelde al twee eeuwen lang botten oplevert. Er wordt daar al tweehonderd jaar af en toe iets opgevist", vertelt Bram Langeveld in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

Die kennis was voor Langeveld en zijn collega's aanleiding om eens goed uit te zoeken wat er nog meer te vinden is in de Westerschelde. "Dus zijn we met een garnalenkotter de Westerschelde opgegaan en hebben we de ontdekking van ons leven gedaan."

'Dit is de vondst van mijn leven'

Bij Terneuzen vonden de onderzoekers een gebied van dertig bij honderd meter. "En dat is echt een speld in een hooiberg. We visten ook schedels op die in stukken zandsteen zaten en schedels met de wervels er nog aan, met kaken nog op de juiste plek", zegt Langeveld. "En dat is iets wat we uit Nederland niet kenden. En op wereldschaal zijn er maar vier of vijf van dit soort vindplaatsen", benadrukt de conservator.

Wat verder bijzonder was aan de vondst, is dat het niet zomaar een verzameling botten is die door stroming bij elkaar is gespoeld: "De dateringen die we met de botten hebben gedaan, komen allemaal overeen, en dat betekent dat we te maken hebben met één fauna, met één leefgemeenschap. Dus op die plek hebben ze geleefd en daar zijn ze bijzonder goed geconserveerd."

Blijft jeuken

Ondanks dat er ongetwijfeld nog veel meer botten te vinden zijn in de Westerschelde, gaat Langeveld geen onderzoek meer doen. "We hebben afgesproken niet nog een keer te gaan, want het onderzoek is best gevaarlijk. Je zit midden in de vaargeul en met die containerreuzen moet je serieus rekening houden." Daarnaast leveren de vondsten ook veel werk op. "Dan heb je het over tien, twintig jaar prepareerwerk." Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan bij Langeveld. "Af en toe begint het wel te jeuken."