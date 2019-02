Roxanne loopt grootste marathons ter wereld voor het goede doel

Athene

Naast The Big Six loopt Machielse ook de marathon van Athene en Luik. En of dat nog niet genoeg is, doet ze, als dat qua planning lukt, ook nog mee aan de Kustmarathon. En alle marathons loopt ze niet voor zichzelf, maar voor het goede doel, namelijk Stichting Kika.

Roxanne liep in 2016 haar eerste marathon en kreeg de smaak te pakken. De afgelopen twee jaar deed ze via 'Run for Kika' mee aan de marathons van New York, Valencia en China, waar ze zelfs een stuk over de Chinese Muur liep. Maar dit jaar heeft ze voor zichzelf de lat nog hoger gelegd. Ze hoopt zo'n 100.000 euro in te zamelen voor Kika. "Waarom ik voor dit bedrag heb gekozen, weet ik eigenlijk niet. Het is gewoon een mooi rond bedrag."

Ze is er dan ook van overtuigd dat ze aan het eind van dit jaar een cheque kan overhandigen met dit bedrag. "Mijn motto is, alles wat je denkt te bereiken, kan je ook bereiken als je er maar achter staat. En mijn wilskracht is sterk genoeg om daar ook volledig voor te gaan."

Stichting Kika

Sinds dat ze besmet is met het 'Kika-virus' heeft ze maar één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor kinderen die doodziek zijn en ze de kans geven op een gezond en onbezorgd leven. "De reden dat ik voor Kika loop is simpel. Ik ontmoet regelmatig ouders die hun kindje hebben verloren aan deze verschrikkelijke ziekte. Daarnaast ben ik altijd op zoek naar uitdagingen en heb ik een motivatie nodig om te lopen. Nou, dat is in dit geval niet zo moeilijk."

Ik ben besmet met het 'Kika-virus' en wil dan ook zoveel mogelijk geld inzamelen voor kinderen die doodziek zijn en ze de kans geven op een gezond en onbezorgd leven." Roxanne Machielse

Roxanne is een bezige bij. Naast al haar activiteiten voor Kika, runt ze ook nog een café op de grote markt van Goes. Ze is namelijk eigenaresse van Café de Pompe. "Ik kan het tot nu toe goed combineren. Overdag heb ik tijd voor Stichting Kika en 's avonds sta ik achter de bar in 't café." Ook staat ze nog zo'n drie weken per jaar op de latten in Oostenrijk. Ze geeft dan skiles aan kinderen. "Ik weet alleen nog niet of dat dit jaar ook gaat lukken in verband met alle marathons."

De medaille die je krijgt als je de Big Six hebt uitgelopen (foto: Abbott World Marathon Majors)

Haar drukke bestaan breekt Roxanne zo nu en dan op en dan zit ze er even doorheen. Ze merkt dat ze de laatste tijd ook sneller ziek wordt en minder weerstand heeft, omdat het haar veel energie kost. "Maar als er zware momenten zijn, denk ik aan kinderen die kanker hebben. Die kunnen ook niet zeggen, ik stap er even uit. Die zitten namelijk ook allemaal in een proces en dat proces ben ik ook aangegaan en daar moet ik doorheen bijten. En dan komt er altijd weer een lichtpuntje en kan ik weer verder."

Ambassadeur

Sinds januari is Roxanne ook ambassadeur van Stichting Kika. Ze begeleidt lopers uit de regio die ook via Run for Kika meedoen aan een marathon. Daarnaast collecteert ze twee keer per maand in het centrum voor Goes, waarbij ze wordt begeleid door de mascotte van de stichting, Kika de Beer. Verder organiseert ze dit jaar voor de tweede keer een spinningsmarathon op de Grote Markt in Goes. Drie uur spinnen om zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting Kika.