Zwemmen waar je een jaar geleden nog kon schaatsen

Eind februari 2018 was het extreem koud in Zeeland, door een snijdende oostenwind daalde de gevoelstemperatuur tot ver onder het vriespunt. Er kon geschaatst worden, maar dat was vanwege de kou bijna niet te doen.

De oostenwind en de stand van de maan zorgden toen ook voor extreem lage waterstanden, waardoor zelfs het zeewater in de Oosterschelde deels bevroor. Het strandje in Krabbendijke veranderde in een ijslandschap.

Dat kan een groepje leerlingen van het Calvijn College die er vandaag vertoeven zich maar moeilijk voorstellen. Vanwege het mooie weer mogen de leerlingen tijdens de gymles naar buiten. Voor Omroep Zeeland willen ze best even, gewoon in hun sportkleren, een duik in de zee nemen. Er klinkt een hoop gegil en gelach maar ze doen het wel. De conclusie is dat het nog erg koud is, maar dat is ook vooral 'kicken' vertelt een van de meiden.

