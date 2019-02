Steeds meer bedrijfsauto's rijden dankzij jouw oude frituurvet natuurvriendelijker

Het proces is ingewikkeld maar van de afvalstoffen wordt een gas gemaakt. Dat wordt vervolgens weer vloeibaar gemaakt. Uiteindelijk blijft er een doorzichtige reukloze vloeistof over waar een blauwe kleurstof aan toe wordt gevoegd en dan heb je blauwe diesel. Die kan in een gewone dieselauto maar produceert dan wel bijna 90 procent CO2 minder uit dat gewone diesel.

En dat is interessant voor bedrijven die niet makkelijk over kunnen schakelen naar elektrische auto's of auto's die op waterstof kunnen rijden, maar die wel hun CO2-uitstoot willen verminderen. Vorig jaar liet de Zeeuwse Reinigingsdienst al weten over te schakelen naar blauwe diesel en dit jaar meldt DNWG dat ook zij hun wagenpark, zoveel mogelijk, laten rijden op de nieuwe brandstof.

Toch is het nog niet ideaal. Er kan in Zeeland op dit moment alleen nog maar in Goes en Terneuzen blauwe diesel getankt worden. Volgens Joost de Pooter, de Zeeuwse distributeur in Terneuzen, gaat daar wel verandering in komen. "De volgende locaties waar de nieuwe diesel getankt kan worden zijn Hulst en Oostburg."

Of er op Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Tholen ook locaties komen kon De Pooter niet bevestigen. "Daar kan ik nog niets over zeggen maar we kijken er wel naar."

Overigens kun je nu al wel net buiten de provinciegrenzen in Bergen op Zoom blauwe diesel tanken, bij het Sakko tankstation aan de Marconilaan-Noord. Vooral voor inwoners van Tholen en het oosten van Zuid-Beveland is dat nog wellicht een optie.

