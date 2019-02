'Het is geen ramp, maar de natuur is wel in de war'

Temperaturen van tegen de twintig graden, in februari. Het voorjaar meldt zich dit jaar extreem vroeg. Weerrecords sneuvelen, terrasjes zitten al vol. En de natuur is in de war. "De eerste vlinders heb ik al gezien", zegt Karel Leeftink, boswachter bij Staatsbosbeheer. "En de Tjiftjaf heb ik al gehoord. Echt heel bijzonder voor deze tijd van het jaar."

Slachtoffers

Met name de bomen en de planten reageren sterk op het weer. "Katjes en bomen staan al in de knop, en overal zie je sneeuwklokjes en krokussen", zegt Leeftink. "Hartstikke mooi natuurlijk maar het mooie weer in februari eist ook zijn slachtoffers."

Egels bijvoorbeeld die al uit hun winterslaap komen, kunnen nog niet voldoende voedsel vinden omdat er nog niet veel insecten zijn. "En de vlinders die er nu al zijn leven van nectar, en dat is nog bijna niet te vinden", zegt boswachter Leeftink.

