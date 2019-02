Emmers en kippengaas om te voorkomen dat padden worden platgereden

Met een mannetje of tien worden aan beide kanten van de weg emmers ingegraven. In de emmer gaat een steen en een stokje. Henk Remijn van de Natuurvereniging Walcheren: "De steen is voor de pad om op te zitten voor het geval er water in de emmer staat, het takje voor bijvoorbeeld een muis die in de emmer is gevallen en er dan zo uit kan klimmen, want langs de gladde wand van de emmer zal dat niet lukken."

Pad is trage lopen

Het gaas dat wordt gespannen langs de weg moet voorkomen dat de padden die niet in de emmer vallen en toch de weg oversteken alsnog worden doodgereden. Remijn: "Een pad is een trage loper en als die op het warme asfalt gaat zitten, wat ie graag doet want dat vindt ie lekker, is de kans wel erg groot dat ie wordt platgereden, en dat willen we niet. Een kikker springt en kan dus sneller de weg oversteken."

De vrijwilligers hopen dat ze dit voorjaar tussen de 100 en 150 padden veilig aan de overkant van de weg kunnen zetten in de vijver bij Villa Duinvliet. In het verleden waren dat er nog wel eens 800. "Ja, de populatie is teruggelopen, hoe dat komt weet ik niet. Misschien hebben ze een ander plas gevonden aan de kant van het bos," zegt Remijn en zet nog een rol gaas neer.