Terneuzen Diamond Center over een maandje in gebruik

Wie de Westerscheldetunnel in rijdt vanuit Zeeuws-Vlaanderen, heeft het nieuwe hoofdgebouw van chemiebedrijf Dow Benelux in op het Maintenance Value Park in Terneuzen al zien staan. Vanaf vandaag prijkt het logo van het concern op de gevel. Het is bijna af, in april verhuizen de eerste werknemers naar de nieuwe stek.