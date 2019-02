Balkenende tegen Zeeuwse bedrijven: 'Wees voorbereid op Brexit'

Balkenende gaf een lezing over de Zeeuwse economie. (foto: Omroep Zeeland)

De lezing van Balkenende, geboren in Biezelinge, ging over de economie, en dan met name de Zeeuwse economie. Twee jaar geleden presenteerde de commissie-Balkenende een rapport met aanbevelingen om de Zeeuwse economie toekomstbestendig te maken. "Ik moet Zeeland een groot compliment geven", zei Balkenende vandaag.

Balkenende over de Zeeuwse economie

Want er is volgens hem sinds het verschijnen van de aanbevelingen toch wel het een en ander veranderd. "Er gaat meer geld naar deze regio en dat komt door de enorme inzet van iedereen in Zeeland." Daarnaast wordt er volgens hem beter samengewerkt, zowel binnen als buiten de provinciegrenzen: "Denk aan de havenfusie met Gent."

'Ga hier mee door'

Hij is ook blij met de komst van de studierichting engineering bij de University College Roosevelt. "Je moet ervoor zorgen dat de jeugd niet weggaat." Ook een initiatief als Dockwize in Vlissingen, die beginnende ondernemers ondersteunt, roemt hij. "Je moet zorgen dat bedrijven zich hier in Zeeland willen vestigen."

Een lezing vol anekdotes Het ging niet alleen maar over de economie vanavond, de lezing zat vol anekdotes en Balkenende had regelmatig de lachers op zijn hand. Zoals toen hij vertelde dat hij zijn dochter bij zijn afscheid als premier had beloofd: "Als papa ooit meer verdient dan de balkenendenorm, krijg jij een paard." Of de keer dat hij gevraagd werd voor een foto tijdens een voetbalwedstrijd, en de trotse moeder tegen haar kinderen zei: "Gaan jullie maar even op de foto met meneer Rutte." Andere anekdotes waren serieuzer en meer van Zeeuwse aard. Zoals de keer dat hij als premier in Canada veteranen ontmoette die Zeeland hadden bevrijd. "Ik zei tegen hun: 'Jullie hebben gevochten voor onze vrijheid, in 1944. Ik ben geboren in 1956 en ik ben opgegroeid in een mooie, welvarende omgeving en heb me altijd thuis gevoeld.'"

Balkenende ziet dat er veel is opgepikt van zijn aanbevelingen, maar zijn boodschap in Middelburg was: "Ga daarmee door." Hij wijst naar kansen op het gebied van duurzame energie en toerisme. "Zeeland is zeer populair bij toeristen. Hoe kan je zorgen dat ecotoerisme beter gaat? De hotel- en campingsector kan op dat terrein nog veel betekenen."

Jorrit Snijder en Jan Peter Balkenende bij netwerkbijeenkomst in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De oud-premier heeft zorgen over de Brexit. Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie over een maand verlaat is het de vraag welke gevolgen dat heeft voor bedrijven. "Denk na over de gevolgen, wacht niet af", aldus Balkenende tegen Zeeuwse bedrijven.

"Mensen die uien produceren hebben straks te maken met grote problemen als ze moeten exporteren naar Groot-Brittannië", zegt Balkenende. "Dat zou wel eens heel vervelend kunnen gaan worden." Hij wijst ook op filevorming bij de douane.

