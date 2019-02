Opluchting over kijkgaten kleedkamers: 'Gelukkig zijn er waarschijnlijk geen beelden gemaakt'

De kijkgaten in de kleedkamer zijn inmiddels dichtgemaakt. (foto: Omroep Zeeland)

De sportverenigingen KV Swift, KV ONDO en Sinar '75 werden vandaag door een brief van de gemeente ingelicht en hebben op hun beurt hun leden geïnformeerd. De gaten zaten in de scheidsrechterskleedkamer en een technische ruimte. Een beheerder merkte de gaatjes op en waarschuwde de gemeente. Inmiddels zijn de gaten gedicht.

Hoogstwaarschijnlijk geen camerabeelden

Voorzitter Arjen Hoefkens van korfbalvereniging ONDO is naast geschrokken ook opgelucht. "Met name over het feit dat er door de politie gezegd is dat er hoogstwaarschijnlijk geen camerabeelden zijn gemaakt doordat de gaatjes zo klein zijn." Hij vertrouwt er dan ook op dat er geen camerabeelden online zullen opduiken. "Daar houden we ons nu aan vast."

Het politieonderzoek is inmiddels afgerond. De politie heeft niet kunnen achterhalen wanneer de gaten gemaakt zijn en door wie. In een brief aan de gebruikers van de sporthallen roept de gemeente mensen op die meer weten zich te melden. Die oproep doet Hoefkens ook aan zijn leden: "Mocht jullie dingen zijn opgevallen, laat het ons weten of meld je bij de politie."

Lees ook: