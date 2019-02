Treinstations Vlissingen en Middelburg krijgen huiskamer, Krabbendijke een betere wc

Op de kaart staat welke stations de komende jaren worden aangepakt (foto: NS)

Belangrijk onderdeel van de upgrade van de stations van Vlissingen en Middelburg is de Stationshuiskamer. De Kiosk wordt dan omgebouwd tot een ruimte waar reizigers rustig kunnen zitten en gebruik kunnen van wifi, actuele reisinformatie en iets kunnen eten of drinken. Op het station van Goes maakte de Kiosk vorig jaar al plaats voor zo'n Stationshuiskamer.

Stationshuiskamer Goes (foto: NS)

In Krabbendijke komt vooralsnog niet zo'n huiskamer, maar wordt wel het openbare toilet vernieuwd. Dat wil het spoorbedrijf dit jaar nog regelen. Verder bekijkt de NS de mogelijkheid om samen met lokale ondernemers comfortabele wachtruimtes te maken op stations waar nog geen voorzieningen zijn. Het is de bedoeling dat er dan ook koffie kan worden gehaald op die stations.

Krabbendijke beste station

Vandaag is ook bekend geworden dat Krabbendijke het best gewaardeerde station is van Zeeland. 80 procent van de ondervraagde reizigers geeft het station een 7 of hoger. Op plek twee en drie staan Vlissingen (76%) en Kapelle-Biezelinge (76%).

