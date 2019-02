Dennis de Nooijer gaat broer Gérard achterna naar China

Dennis de Nooijer gaat broer Gèrard achterna naar China (foto: Orange Pictures)

Dalian Istar H&C Football Club is een voetbalacademie in het noordoosten van China. Dennis de Nooijer is daar nu op proef en hoort later of hij een vaste aanstelling krijgt. Gérard tekende in januari een contract voor anderhalf seizoen.

De Nooijer werd in december aan de kant geschoven door Hoek, waar de oud-prof sinds afgelopen zomer werkzaam was.