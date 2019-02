Zo profiteert Zeeland nog altijd van de Gouden Eeuw

In Zeeland begon de Gouden Eeuw net iets eerder dan in de rest van het land. Na de val van Antwerpen in 1585 vluchtten veel Vlamingen naar Zeeland. "Ze namen hun spullen, kennis, geloof en handelsnetwerken mee." Daardoor kwam Zeeland in een welvarende periode terecht. In 1602 werd de Verenigde Oostindische Compagnie opgericht voor de handel met het oosten. Daar kon iedereen die een beetje geld had van profiteren door een aandeel te kopen.

Metalen ringen tussen straatstenen

Trapgevels, oude pakhuizen en gevelstenen herinneren voorbijgangers aan de vervlogen jaren. Als je iets beter kijkt, zie je meer details. In de Kuiperspoort in Middelburg zitten de metalen ringen nog tussen de straatstenen. Daaraan werden honderden jaren geleden grote, houten tonnen uit de kelders van de pakhuizen getrokken om ze vervolgens richting de haven te rollen waar de schepen al klaar lagen.

Peperdure specerijen

In de grote pakhuizen aan de Kinderdijk werden specerijen opgeslagen. "Mensen hadden veel geld", legt historicus Peter Sijnke aan de hand van die specerijen uit. "Die waren peperduur." Dat het Zeeland van nu nog steeds een graantje meepikt van de rijkdom van toen, is volgens Sijnke duidelijk. Duizenden toeristen komen ieder jaar naar de historische binnensteden om de oude straatjes te bekijken. Ze eten, drinken, overnachten en geven geld uit aan toeristische trekpleisters en souvenirs.

Wandtapijt in het Zeeuws Museum (foto: Omroep Zeeland)

Dat het economisch goed ging in Zeeland, zie je ook terug in de kunst. "Er was geld voor het aanschaffen van schilderijen" vertelt Caroline van Santen die conservator is bij het Zeeuws Museum in Middelburg. Ze wijst op een schilderij van een gevluchte Vlaamse familie die later betrokken was bij de oprichting van de VOC in Zeeland.

Strijd tegen Spanjaarden op wandtapijt

Ook naar de buitenwereld liet Zeeland graag zien wat het in zijn mars had. De Staten van Zeeland lieten grote wandtapijten maken, waarop de strijd tegen de Spanjaarden was afgebeeld om zo indruk te maken bij anderen.

Toch kan Zeeland op het gebied van kunst nu niet erg profiteren van de Gouden Eeuw. "Veel kunstwerken zijn uit Zeeland verdwenen", legt Van Santen uit. "Soms zijn stukken verloren gegaan door brand en andere stukken zijn verkocht." In Zeeland is niet veel meer over. "Aan de ene kant jammer omdat je het hier wil houden. Aan de andere kant is het bijzonder dat die Zeeuwse kunstwerken zich nu over de hele wereld verspreid hebben."

Gevelsteen in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De laatste jaren is steeds vaker een kritische noot te horen op het Nederlandse succes in de Gouden Eeuw. De rijkdom van onze voorvaderen ging ten koste van mensen in andere plekken op de wereld. De kritiek is volgens Sijnke terecht, maar hij vindt ook dat je de gebeurtenissen in het licht van hun tijd moet plaatsen. "Mensen zeggen soms dat daden uit de Gouden Eeuw niet kunnen, maar in die tijd was dat heel normaal. Ook al waren dat zeker geen fraaie daden. Het is niet alles goud wat er blinkt.

Stedenroute

Middelburg is dit jaar aangesloten bij een stedenroute langs plaatsen die belangrijk waren in de Gouden Eeuw. Holland Marketing probeert op die manier toeristen te verspreiden over het land en hen verder te laten kijken dan Amsterdam. Naast Middelburg liggen ook Dordrecht, Delft, Den Haag, Leiden, Haarlem, Hoorn en Enkhuizen op de route.