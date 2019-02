Drie mannen aangehouden voor meer dan 40 branden

Politie-uniform (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

De branden begonnen in 2014 nog vrij onschuldig met een verkeersbord en parasol, maar het werd al snel groter aangepakt. Waardoor er volgens de politie 'reëel gevaar ontstond voor mensen en dieren'. Behalve in Hulst hebben de drie mannen ook toegeslagen in Stekene, in België. Daar zijn zes trailers in brand gestoken die stonden geparkeerd op het terrein van een transportbedrijf.

Redder in nood

De mannen zijn al verhoord, en hebben diverse brandstichtingen bekend. De drie mannen waren niet bij iedere brand betrokken. Ze deden dit in wisselende samenstelling, volgens de politie. De 31-jarige man is de hoofdverdachte en deed zich vaak voor als de 'ontdekker van de branden' en waarschuwde bewoners en eigenaren. Dat deed hij om als 'redder in nood' te worden aangezien. Hij wordt er ook van verdacht dat hij de twee andere mannen heeft aangezet tot het aansteken van de branden.

Palletbrand was de aanleiding

De man van 22 en 31 zijn in december aangehouden. De mannen kwamen in een onderzoek naar voren na een brand in een stapel houten pallets in Vogelwaarde. De derde verdachte is begin februari aangehouden.

Kosten op daders verhalen

Het OM gaat de drie mannen nu vervolgen. De 18-jarige man mag zijn proces thuis afwachten. De andere twee blijven vast zitten.Omdat in veel gevallen de brandweer is ingezet, wil de gemeente Hulst het geld wat deze inzetten heeft gekost verhalen op de verdachten.