Noel Gallagher, Nielson, Ilse DeLange en Kraantje Pappie op Concert at Sea

Noel Gallagher (foto: EPA)

Ook Daniël Lohues, Wipneus & Pim, Jeangu Macrooy, Davina Michelle, Novastar, PEER, Bazart, Kovacs en The Partysquad staan dit jaar op het festival dat sinds vorig jaar drie dagen duurt. Paskal Jakobsen laat weten blij te zijn met de veertien nieuwe namen die gestrikt zijn voor de veertiende editie van Concert at Sea. De zanger van BLØF zegt vooral uit te kijken naar de komst van Noel Gallagher. "Ik verheug me op het moment dat er een Oasis klassieker over de Brouwersdam schalt."

Meeste kaarten uitverkocht

Eerder maakte het festival namen als Guus Meeuwis, Golden Earring, Nile Rodgers, Live, De Jeugd van Tegenwoordig en Douwe Bob bekend. Het festival wordt dit jaar gehouden op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 juni. Voor de eerste festivaldag zijn nog kaarten beschikbaar. Weekendkaarten en dagkaarten voor vrijdag en zaterdag zijn uitverkocht.

