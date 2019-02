Vooral Vlissingen kampt met toename verwarde personen

In 2014 veroorzaakte deze verwarde man een hoop consternatie in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Vorige week werd al bekend dat landelijk het aantal incidenten flink was toegenomen, maar Omroep Zeeland beschikt nu ook over cijfers van het aantal incidenten per Zeeuwse gemeente.

Terneuzen stabiel, Middelburg daalt

De meeste incidenten vinden plaats in Vlissingen en Goes, terwijl dat niet de gemeenten met de meeste inwoners van Zeeland zijn. Dat zijn Terneuzen en Middelburg. In Terneuzen blijft het aantal incidenten de laatste jaren redelijk stabiel en in Middelburg was er de afgelopen jaren sprake van een daling.

In de grafiek de ontwikkeling van de vier grootste Zeeuwse gemeenten.

Verwarde personen in het nieuws Zo'n twee weken geleden gaat een 22-jarige man in Terneuzen volledig door het lint. Drie vrouwen krijgen klappen van hem.

In een weiland bij Westdorpe wordt 10 februari een verwarde Belg aangetroffen. De man wordt naar het ziekenhuis gebracht en zijn auto, die met open deuren en ramen ook in het weiland staat, wordt meegenomen voor onderzoek.

Tijdens de kermis vorig jaar zomer in Breskens laat een 23-jarige man het uitgaanspubliek flink schrikken door met messen te zwaaien. Hij loopt met twee grote slagersmessen door het horecapubliek heen, omstanders slaan op de vlucht.

In Stavenisse dreigt een 26-jarige man in 2017 zichzelf en zijn woning op te blazen. Ook dreigt hij met een luchtbuks op mensen te schieten die in de buurt komen.

Ook in 2017 schiet de politie een man in Kloetinge in zijn been. De man staat op het dak van zijn woning en dreigt met een mes.

Een 23-jarige man uit Middelburg wordt in 2014 neergeschoten door de politie. Hij heeft psychische problemen en klopt aan bij verschillende huizen. Hij is mogelijk gewapend en de angst bestaat dat hij explosieven draagt. Dit bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.

Landelijk is er in acht jaar tijd een verdubbeling van het aantal incidenten geteld. In heel Zeeland is sprake van een lichte toename. Vorige week werd al bekend dat in de politieregio Zeeland-West-Brabant het aantal gestegen is met vier procent. De politie liet toen weten dat dit niet hoeft te betekenen dat het aantal personen met verward gedrag gestegen is, het gaat om een toename van het aantal incidenten waarbij de politie betrokken is.

Overzicht

Incidenten met verwarde personen komen niet alleen absoluut maar ook relatief het vaakst voor in gemeenten met veel inwoners. Goes heeft het hoogste aantal incidenten per duizend inwoners. Ga met de muis over de kaart voor de details.

Eigenlijk geen politiewerk

Volgens de politie is het helpen van verwarde personen eigenlijk geen politiewerk. "Agenten komen er vaak bij als het te laat is. Deze mensen zouden in een eerder stadium geholpen moeten worden", aldus de politie Zeeland-West-Brabant. Landelijk korpschef Erik Akerboom pleitte vorig jaar al voor meer psychologische hulp in de wijken. "Agenten moeten vaker in actie komen voor zaken waarbij mensen met psychische problemen betrokken zijn. Nu dreigt de wijkagent de nationale hulpverlener te worden."