Zeeuwse lijsttrekker Forum voor Democratie is vooral onzichtbaar en onbereikbaar

De Zeeuwse lijsttrekker voor de partij Forum voor Democratie - Fred Walravens - is zo goed als onzichtbaar in de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten van Zeeland. Waar andere lijsttrekkers in deze tijd graag in de belangstelling staan en hun standpunten willen toelichten, lijkt Forum voor Democratie in de provincie weg te duiken. En dus zochten we Walravens op in Hulst.