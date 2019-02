KNVB schorst speler Hansweertse Boys voor half jaar

Aangiftes na rake klappen bij voetbalduel in kelderklasse (foto: ANP)

Eind januari had de KNVB beide clubs een schikkingsvoorstel van vier strafpunten in mindering voorgelegd. SKNWK ging, met succes, in beroep.

De KNVB heeft de club uit Nieuwerkerk nu bestraft met één winstpunt in mindering. De club is vrijgesproken van trappen en/of slaan naar de tegenstander. De straf van één winstpunt in mindering blijft staan omdat spelers en leden van SKNWK wel geduwd en/of getrokken hebben in de vechtpartij.

De straf van Hansweertse Boys blijft wel staan op vier winstpunten in mindering. De club wil niet reageren op de uitspraak. Daarom is het onduidelijk of Hansweertse Boys in beroep gaat. Volgens een woordvoerder van de KNVB is de club wel in gesprek met de bond over het eventueel terugtrekken van het eerste elftal uit de 4e klasse B.

De KNVB deelde ook uit persoonlijke straffen uit. De assistent-scheidsrechter van SKNWK is voor zes wedstrijden geschorst voor zijn aandeel in de vechtpartij. Een speler van Hansweertse Boys is voor zes maanden geschorst.

Na de uitspraak van de KNVB ziet de stand in de 4e klasse B er zo uit.

4e klasse B

stand 1. Duiveland 17-48 8. DwO'15 17-23 2. Vrederust 17-41 9. SKNWK 16-19 3. FC De Westhoek 17-39 10. SC Stavenisse 17-13 4. SPS 16-30 11. WIK'57 15-12 5. VVC'68 17-27 12. Vosmeer 16-5 6. Waarde 16-26 13. Brouwershaven 16-4 7. Rillandia 17-26 14. Hansweertse Boys 16-4

Het duel werd in december gestaakt bij een 0-2 stand in het voordeel van SKNWK. Dat is ook als eindstand vastgesteld door de KNVB.