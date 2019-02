Water Dokje van Perry ververst vanwege stankoverlast

Dok van Perry Vlissingen (foto: Gemeente Vlissingen)

Dat het alleen tot stankoverlast leidde in de omgeving van het dok en niet langs de rest van het kanaal, heeft volgens een woordvoerder te maken met de ligging van het dok. "Je moet het vergelijken met een vissenkom, die gaat op den duur ook stinken. En de zon heeft er de afgelopen dagen flink op gebrand. Langs de rest van het kanaal kan de geur makkelijker verwaaien, en dat is bij het dok niet het geval in verband met de bebouwing eromheen."

Water kan alleen door een buis

Door het water te verversen hoopt de gemeente dat de stankoverlast afneemt. Het water in het dok ververst niet van nature. "Het dok staat alleen via een buis in contact met het water in het kanaal. Dus moet het dok regelmatig worden leeggepompt en weer gevuld om het water te verversen." De stankoverlast heeft ervoor gezorgd dat de gemeente het water nu wat sneller heeft ververst.