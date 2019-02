Vriendin pyromaan moet werkstraf krijgen en contactverbod

Weer auto's in brand in Westkapelle en Domburg (foto: HVZeeland)

De man kreeg in oktober vorig jaar twee jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De Westkapellenaar wordt verantwoordelijk gehouden voor vijf autobranden. De pyromaan kreeg een lagere straf omdat hij volgens de rechtbank minder toerekeningsvatbaar is. De man was al eens eerder veroordeeld voor brandstichting.

In de nacht van 6 op 7 januari 2018 gingen drie auto's in vlammen op in Westkapelle. De auto's stonden geparkeerd aan de Nieuwe Dijkstraat, de Kerkeweg en de Molenwal. In de nacht van 3 op 4 maart gebeurde hetzelfde in Domburg. Toen brandden twee auto's volledig uit.

De man gaf toe dat hij de auto's voor de kick in brand stak en omdat hij een hekel had aan sommige eigenaren. Het meisje heeft bekend mee te hebben gedaan aan de brandstichtingen. Het tweetal werd begin mei aangehouden. De politie ze in het oog toen ze samen naar een van de branden stonden te kijken. De man was al eens eerder veroordeeld voor brandstichting.

