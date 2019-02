Lesley Kerkhove naar kwartfinale in Macon (foto: Orange Pictures)

In de eerste set ging het voorspoedig bij Kerkhove en had snel een break te pakken en serveerde set vervolgens uit: 6-2. De tweede set ging wat moeizamer. Ze kwam met 4-5 achter, maar pakte daarna drie games achter elkaar en won met 7-5. In de volgende ronde speelt Kerkhove tegen Anastasiya Shoshyna uit Oekraïne,

In de eerste ronde had Kerkhove zich al ontdaan van de Roemeense Alexandra Dulgheru, die als vierde was geplaatst. Kerkhove is als achtste geplaatst bij het toernooi in Frankrijk.