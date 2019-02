Terneuzen sluit drie drugspanden (foto: Gemeente Terneuzen)

In de woning aan de Korte Kerkstraat werden softdrugs en handelshoeveelheden heroïne en cocaïne ontdekt. De sanctie daarvoor is zes maanden sluiting. In de Eikenstraat werd eind vorig jaar hennep gevonden, en in de Rossinistraat een hennepkwekerij. Deze panden zijn voor drie maanden dicht.

Streng beleid

De sluiting van de panden past bij het strenge beleid dat de Zeeuwse burgemeesters hebben afgesproken. Ze willen op deze manier criminelen de pas afsnijden.