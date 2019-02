Carnaval in Zeeland: de optochten van 2019 op een rij

Carnaval in Paerehat (foto: Astrid Wiessner-Hooger)

De eerste Zeeuwse optocht wordt op zaterdag 2 maart om elf minuten voor één gehouden in Oud-Vossemeer, dat tijdens carnaval de naam Grôôt Pesôôt meekrijgt. Om 13.30 uur is het de beurt aan Lewedorp en Vogelwaarde, oftewel 't Kraaienist en Vogelpiekland. Verder zijn er optochten in Philippine, Sluiskil, Clinge, Kwadendamme, Graauw, Aardenburg, Koewacht, Sint Jansteen en Westdorpe.

Carnavalsoptochten zaterdag 2 maart 2019

Waar? Tijd Oud-Vossemeer (Grôôt Pesôôt) 12.49 uur Kwadendamme (De Pikpot) 13.30 uur Lewedorp ('t Kraaienist) 13.30 uur Vogelwaarde (Vogelpiekland) 13.30 uur Aardenburg (Uulehat) 14.00 uur Philippine 14.00 uur Sluiskil 14.00 uur Clinge (Kriekedorp) 14.00 uur Graauw (Djerkenland) 14.00 uur Koewacht 14.00 uur Sint Jansteen (Steen) 14.00 uur Westdorpe (De Koeters) 14.30 uur

Carnaval in Vogelwaarde (foto: Jac. v.d. Zanden)

Op zondag 3 maart kun je misschien een beetje bijkomen, want er staan een stuk minder optochten op het programma. Je kunt vandaag naar optochten in 's-Heerenhoek, Lamswaarde, Sas van Gent en Hulst.

Carnavalsoptochten op zondag 3 maart

Waar? Tijd Lamswaarde (Lamsoren) 13.00 uur 's-Heerenhoek (Paerehat) 13.30 uur Hulst (Vossestad) 14.00 uur Sas van Gent (Betekoppenstad) 14.00 uur

Meteen na het weekend staan kun je op twee plekken in Zeeland een optocht bezoeken: in Nieuw-Namen en Terhole.

Carnavalsoptochten op maandag 4 maart

Waar? Tijd Nieuw-Namen (Mollaco) 13.00 uur Terhole 13.30 uur

Carnaval in Terhole (foto: Jac v.d. Zanden)

Op dinsdag staat er nog één Zeeuwse optocht op het programma, daarvoor moet je in Kloorianenland zijn, oftewel: Kloosterzande.

Carnavalsoptocht op dinsdag 5 maart

Waar? Tijd Kloosterzande (Kloorianenland) 13.30 uur

Carnaval in Kloosterzande (foto: Manuel Eijsackers)

Heb je na een week zin in meer? Dan moet je op zondag 10 maart in Ossenisse zijn. Alles wordt nog één keer uit de kast getrokken. De carnavalswagens van de omliggende dorpen rijden nog één keer mee in de optocht door de straten.

Carnavalsoptocht op zondag 10 maart

Waar? Tijd Ossenisse 14.30 uur

Carnaval Ossenisse (foto: Hans Rademakers)