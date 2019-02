Instagram moet nieuwe kiezers naar stembus lokken

Bord voor stembureau (foto: ANP)

Maar hoe krijgt de gemeente Goes de jongeren zo ver om op 20 maart het uitje naar de stembus te laten maken? "In de leefwereld van jongeren terecht komen." ziet burgemeester Mulder als de beste manier. Hoe dat precies wordt vormgegeven is nog niet bekend, maar Goes wil zeker aan de slag met social media, zoals Instagram.

Jongeren inzetten

Ook wil Mulder jonge mensen inzetten die wél stemmen of bezig zijn met politiek. "Het is makkelijker om als jongeren met elkaar te praten, dan wanneer je als jongere in gesprek moet gaan met oudere politici en dat er wordt gezegd: 'Gij zult stemmen'. Jongeren kunnen zich makkelijker identificeren met een leeftijdsgenoot. Wij moeten gewoon opzoek naar stemmende jongeren die voor ons hun niet-stemmende leeftijdsgenoten overhalen om wel naar de stembus te gaan."

Brief burgemeester aan jonge Goesenaren (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar probeerde de gemeente Goes de jongeren naar de stembus te lokken met een cadeaubon voor een avondje escaperoom als lokaas. Alle jongeren konden namelijk met het inleveren van hun stembiljet zo'n avondje escaperoom winnen.

