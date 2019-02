Inwoners Vlissingen: 'Je ziet hier gekke dingen'

Een bewoonster van het centrum zegt dat ze regelmatig 'allemaal van die gekke dinges' ziet. Zo zag ze een keer hoe een verwarde man midden op het Betje Wolffplein ging liggen. "Ik vind het erg en ik vind het eng, die mensen hebben toch ook gewoon hulp nodig", vervolgt ze. Een man wijst ook het betreffende plein als een van de probleemlocaties aan, maar volgens hem heeft het veelal met drugs te maken.

Midden over straat lopen

Ook roepen, gekke dingen en midden over straat lopen, horen in Vlissingen tot de orde van de dag volgens een inwoonster. Volgens haar moeder wordt je in het centrum soms ook lastig gevallen door verwarde personen: "Ze trekken aan je en willen geld van je, het is lastig."

Vlissingen kampt met een sterke toename van het aantal incidenten met verwarde personen. In 2018 moest de politie in die gemeente 496 keer in actie komen voor een incident met een verward persoon, terwijl dat in 2017 nog maar 372 keer gebeurde. Ook in Goes waren vorig jaar opvallend veel incidenten.

In 2014 veroorzaakte deze verwarde man een hoop consternatie in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

