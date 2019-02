Theaterproductiehuis Zeelandia: 'Niet erg als er maar 20 man komt kijken'

Henk Schoute (foto: Omroep Zeeland)

Bij de première in Middelburg waren ongeveer 150 mensen, terwijl er in de zaal meer dan 500 mensen passen. Ook waren de meeste gasten genodigden en waren er volgens de website van de schouwburg ongeveer twintig kaarten verkocht in de voorverkoop.

Ook op andere plekken waar de voorstelling speelt zoals Goes en Rilland zijn tot nu toe niet meer dan twintig tot dertig kaarten verkocht. Bovendien worden de kaarten veelal verkocht aan mensen boven de veertig, en niet aan jongeren; de doelgroep die het Theaterproductiehuis sinds kort juist specifiek naar het theater wil halen.

Vertekend beeld

Directeur Henk Schoute vindt het helemaal niet erg. "Wij doen ons best en zijn juist aan het kijken hoe we meer jongeren gaan bereiken en publiek". Volgens Schoute is het ook zo dat mensen soms op het laatste moment beslissen om naar een voorstelling te gaan, en dus geeft de telling waarbij alleen geteld is hoeveel kaarten in de voorverkoop zijn verkocht, een vertekend beeld.

De Provincie Zeeland steekt, samen met het Fonds Podiumkunsten veel geld in Theaterproductiehuis Zeelandia. Toch vindt ook de provincie het niet erg dat de voorstellingen amper worden bezocht. Gedeputeerde Ben de Reu laat weten dat de creativiteit en kwaliteit voorop staan bij het toekennen van de subsidie en niet het aantal mensen dat met de producties wordt bereikt.

Het gebeurt volgens De Reu nu eenmaal dat zalen soms bijna leeg zijn. Dat geldt ook voor Film By The Sea, dat heel veel subsidie ontvangt. De zaal zit bij de openingsfilm van FbtS meestal afgeladen vol, maar ook daar worden films gedraaid waar maar een handje vol mensen op afkomt.

