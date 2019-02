Motorcrossfamilie Van de Ven gevolgd in strijd om wereldtitels

In de film zijn overwinningen, tegenslagen en beelden van vroeger te zien. Beelden waarop Rinus van de Ven nog op de motor zit, waarin kleine Nancy haar eerste prijzen pakt. "Het is een hele boeiende familie, die een hele harde weg heeft bewandeld", zegt Arno van den Brink die de film namens Motorcrossplanet heeft gemaakt.

De echte familie Van de Ven

"Je ziet wel de echte familie Van de Ven", zegt Nancy. "Het gaat thuis altijd over de cross en je krijgt met deze film wel echt een beeld van wat iedereen er voor moet doen." Anderhalf jaar lang was er vaak een cameraploeg in het kielzog van de familie, maar daar trokken ze zich niks van aan. "Wij doen gewoon ons ding. Als er gevloekt moet worden, wordt er gevloekt en als er ruzie is, is er ruzie. Maar als er liefde is of iets leuks dan is dat ook gewoon zo."

"Ze hebben zoveel tegenslagen gehad en als je dan ziet dat ze toch maar door blijven gaan om die wereldtitel ooit te pakken, dan kan je daar alleen maar respect voor hebben", zegt Van den Brink. "Als je ziet hoeveel kilometers ze maken voor trainingen en wedstrijden voor dat ene doel. Ik hoop echt dat die wereldtitel er voor hun een keer komt."

De film is vrijdagavond eenmalig te zien in de CineCity-bioscoop in Vlissingen vanaf 18.30. Kaarten kunnen alleen in de voorverkoop worden gekocht.