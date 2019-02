Korfballer Kloet stapt over van TOP naar Swift

Kevin Kloet (links) in actie voor TOP Arnemuiden (foto: TOP Arnemuiden)

Kloet heeft in Arnemuiden alle jeugdselecties doorlopen en speelt dit seizoen in het tweede team van TOP. "De keuze voor Swift lijkt een stap terug, maar de club en ikzelf delen de ambitie om hogerop te komen. Daarom is het voor mij een uitdaging mee te groeien."

Met de overstap gaat Kloet zijn ouders achterna. Leon en Mirjam Kloet speelden in de jaren '90 ook voor de club die nu uitkomt in de Overgangsklasse D.