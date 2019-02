'Ik zie een schreeuwende vrouw en twee kinderen aan dek'

Achter de radar, het roer en de microfoon voor de communicatie zitten Ewout Maljaars, Gerben de Loof en Mark Passenier. Alledrie afkomstig uit Westkapelle. Ze wisselen af en toe van positie terwijl de golven heviger worden, de mist toeneemt en De Boer steeds heftigere boodschappen door de marifoon roept. Nog een paar minuten en ze naderen de zeilboot die in botsing is gekomen met een schip.

De mannen van de KNRM hebben les gekregen in reglementen, vaargebied herkenning en het oplossen van realistische calamiteiten in de simulator. Jaap Roelse van de KNRM Westkapelle en voormalig loods, bracht zijn vrijwilligers, veertien in totaal, naar zijn oude werkgever. Roelse: "Hier mag je fouten maken, daar leer je van."

Luister hier hoe de vrijwilligers KNRM oefenen op simulator van het Loodswezen

De simulator is eigendom van het Loodswezen en wordt normaal gesproken gebruikt door beginnende loodsen in opleiding.