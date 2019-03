Zeeland wordt wakker: Facebook-affaire, simulator en vernielingen

Lijsttrekker Peter van Dijk van de PVV over de Provinciale Statenverkiezingen (foto: Omroep Zeeland)

PVV en verkiezingen

De discriminerende Facebookposts van een PVV-kandidaat zullen geen rol spelen in de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zeeland. Dat zegt PVV-fractievoorzitter Peter van Dijk. Hij is ook niet bang dat andere partijen het de PVV zullen nadragen.

Vrijwilligers KNRM oefenen op simulator Loodswezen (foto: Omroep Zeeland)

KNRM simulator

'Ik zie een schreeuwende vrouw en twee kinderen aan dek,' klinkt er door de speakers. Achter de microfoon zit opleidingsmanager Dennis de Boer van het Loodswezen. Hij bedient in een naastgelegen kamertje de simulator waar de KNRM opstappers van de post Westkapelle aan het oefenen zijn. De mannen hebben vier weken cursus gehad bij het Loodswezen en als laatste onderdeel mogen ze de levensechte simulator in.

Vernielingen speeltuin De Souburgt (foto: Speeltuin De Souburgt)

Vernielingen

Bij Speeltuinvereniging De Souburgt zijn vernielingen aangericht. Op Facebook doet de speeltuin een dringend beroep op de vandalen om zich te melden. Als dat niet gebeurt zal aangifte worden gedaan bij de politie.

Stevige wind en bewolkt in Kloetinge (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn, Kloetinge)

Weer

Er trekt vandaag behoorlijk wat bewolking over Zeeland. Het blijft wel droog en af en toe laat de zon zich even zien. De temperatuur stijgt niet verder dan een graad of tien.

