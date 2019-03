Waarom de PVV zich, ondanks Facebook-affaire, tóch een goede coalitiepartner vindt

Met vier zetels is de PVV één van de grootste oppositiepartijen in Provinciale Staten van Zeeland, de uit 39 zetels bestaat. De coalitie wordt nu gevormd door CDA, VVD, SGP en de Partij van de Arbeid. Maar de PvdA is in de peilingen aan de verliezende hand, waardoor er sowieso een andere partij nodig zou zijn om aan een meerderheid te komen.

Racist

De PVV vindt zichzelf een uitstekende kandidaat om deel uit te gaan maken van de coalitie, die dagelijks aan de knoppen zit in de provincie. Terugkijkend op de affaire is Van Dijk niet bang dat de posts van de voormalige kandidaat gebruikt zullen worden om de PVV aan te merken als een racistische, discriminerende partij. "Dat zijn we juist helemaal niet. Ik heb zelf al tientallen jaren heel goede connecties op Curaçao. Dat is natuurlijk een volk waar je toch moeilijk van kan zeggen dat als je daar goed mee om kunt gaan, dat je een racist bent."

Geaccepteerd

De partij stelde zich de afgelopen jaren n Provinciale Staten van Zeeland gematigd op en voelt zich geaccepteerd door andere partijen. "Zo was ik namens alle partijen in Provinciale Staten voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar het debacle met de Sloeweg", stelt Van Dijk. "Dat is niet voor niets."